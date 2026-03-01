Haberler

Kaymakam Keklik, Kuşadası'nda öğrencilerle iftarda buluştu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaymakam İbrahim Keklik, Ayşıl-Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen iftar programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaymakam İbrahim Keklik, lise öğrencileri ile birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayı ile birlikte iftar programları düzenlenmeye devam ediyor. Ayşıl-Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, öğrencilerle bir araya geldi.

Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamımız İbrahim Keklik ve eşi, A.O. Başöz MTAL'nın düzenlemiş olduğu iftar programına katıldılar. Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan bu buluşmada öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve davetlilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğu yaşandı" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
