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Kuşadası açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen (30 çocuk ile birlikte) yakalanarak işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında hareketli lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-41) tarafından Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 30 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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