Kuryeden alıcıya taciz mesajı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ), kargo tesliminden sonra kuryenin alıcıya taciz içerikli mesaj göndermesi olayında, kargo şirketine gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezası verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ( Kvkk ) kararına göre, internet üzerinden alışveriş yapan kişi, ürünün kargoyla adresine gönderilmesini istedi.

KARGO SAHİBİNE TACİZ MESAJI ATTI

AA'da yer alan habere göre kargo şirketinde çalışan kurye, ürünü teslim ettikten sonra kargo sahibine cep telefonundan taciz içerikli mesaj gönderdi.

ALICI, KVKK'YE ŞİKAYET ETTİ

Alıcı, veri sorumlusu kargo şirketinin kişisel veri güvenliğini sağlayamadığını savunarak, KVKK'ye şikayette bulundu.

KARGO ŞİRKETİNE PARA CEZASI

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptığı incelemede veri sorumlusu konumundaki kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Olayı gerçekleştiren kuryenin veri sorumlusu şirket adına çalıştığı aktarılan kararda, kuryeye, kişisel verilerin korunması, veri güvenliği konularında herhangi bilgilendirme yapılmadığı, eğitim verilmediği tespiti yer aldı.

"VERİ SORUMLUSU GEREKLİ TEDBİRİ ALMADI"

İlgili kişinin telefon numarasının kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına dayanılmaksızın hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtilen kararda, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri de almadığı kaydedildi.