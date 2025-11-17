Haberler

Kurye Kılığına Giren Polis, Dolandırıcılıktan Aranan Şahsı Yakaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da dolandırıcılık suçundan 77 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs, polisin kurye kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs, Edirne'de tutuklandı.

Hatay'da dolandırıcılık suçundan 77 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs, kurye kılığına giren polisin kapıyı çalmasıyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince; Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan toplam 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 150 bin 980 TL adli para cezası ile aranması bulunan ve bu suçtan 2 yıl 10 ay 4 gündür firar olarak aranan Ö.Z. Edirne'de yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahsın bulunduğu adrese yapılan operasyonda polisin kurye kılığına girerek kaskla kapı zilini çaldığı anlar ve yakalama anıysa an be an kameraya yansıdı. Görüntülerde; polis ekiplerinin başarılı operasyonunda şahsın 'Yemek siparişi getirdim' sözlerine aldanarak yakalandığı görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.