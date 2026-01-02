Kurubaş Geçidi ulaşıma açıldı

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapatılan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi, sabah saatlerinde araç trafiğine açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışıyla birlikte Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nin 0-16'ncı kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki çalışmaların tamamlanması, tipinin hafiflemesi ile yol sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. - VAN