Kurtarılan 72 yaşındaki Necla Beyazıt 83 saat sonra umut oldu

İstanbul İtfaiyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi BAK Kadıköy, Hatay Samandağ'da birlikte yaptığı arama kurtarma ve titiz çalışma sayesinde 72 yaşındaki Necla Beyazıt'a ulaştı.

İstanbul İtfaiyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi BAK Kadıköy, Hatay Samandağ'da birlikte yaptığı arama kurtarma ve titiz çalışma sayesinde 72 yaşındaki Necla Beyazıt'a ulaştı. Enkaz altından sağ olarak çıkan Necla Beyazıt Türkiye'ye umut oldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde İstanbul İtfaiyesi ile birlikte ortak arama kurtarma çalışması yürüten ekip, depremin dördüncü gününde enkaz altındaki Necla Beyazıt'a ulaştı. Saat 15.38'de enkaz altından sağ olarak kurtarılan 72 yaşındaki Necla Beyazıt'ı dışarıdakiler alkışlarla ve sevinç çığlıklarıyla karşıladı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı mahallesi ve Samandağ ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaptığı arama kurtarma çalışmalarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 17 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkartan BAK Kadıköy çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - HATAY