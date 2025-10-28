Kurtalan'da Tır Dorse Park Halindeki Araca Çarptı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde dönüş yapan bir tırın dorse kısmı park halindeki otomobilin tekerine çarptı. Olayda yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde dönüş alan tırın dorse kısmı park halindeki otomobilin teker bölümüne takıldı.
Edinilen bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi Bulvarında dönüş yapmak almak isteyen sürücü, tırın dorsesi park halindeki otomobilin arka lastik bölümüne takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa