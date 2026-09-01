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Siirt'te İki Kuzen Kazada Hayatını Kaybetti

Siirt'te İki Kuzen Kazada Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kuzen, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazeler gözyaşları içinde yan yana defnedildi; kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kuzen, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kuzenler, gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza, Kurtalan-Batman kara yolunun Çayırlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Cangir ve Caner Cangir'e iki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan iki kuzen, olay yerinde hayatını kaybetti. Yahya Cangir ve Caner Cangir'in cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. İki kuzen, gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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