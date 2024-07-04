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Kurt saldırısında 9 koyun telef oldu, 2 koyun kayboldu

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde kurt saldırısına uğrayan koyun sürüsünden 9 koyun telef oldu, 2 koyun ise kayboldu. Köy sakinleri kurt saldırılarından dolayı endişeli olduklarını belirtti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde kurt saldırısına uğrayan koyun sürüsünden 9 koyun telef oldu, 2 koyun ise kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde akşam saatlerinde dışarıda kalan koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 9 koyun telef olurken, 2 koyunun ise kaybolduğu öğrenildi. Köy sakinlerinden Serkan Yıldız, daha önce de kurtların hayvanlarına saldırdığını ve bu saldırıları önlemeyi başardığını, ancak bu sefer kurtların sayısının fazla olması ve ani bir şekilde saldırmaları nedeniyle koyunları kurtaramadıklarını ifade etti. Seyithan Çapar isimli bir diğer köylü ise kurt saldırılarından dolayı korktuklarını ve koyunlarının telef olduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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