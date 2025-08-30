Kurt Saldırısı: Van'da 111 Koyun Telef Oldu

Van'ın Saray ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 111 koyun telef olurken, çok sayıda da hay Van yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Kazımpaşa Mahallede beş vatandaşa ait ahırda meydana geldi. Gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, sürüye saldırdı. Sabah ahıra giren sürü sahipleri, onlarca koyunun telef olduğunu görünce yetkililere haber verildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Saray İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede 111 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olurken, çok sayıda da hayvanın yaralandığı belirlendi. Köylüler, yaşanan olayın büyük bir maddi kayba yol açtığını belirterek yetkililerden destek istedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - VAN