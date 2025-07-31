Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda

Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
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Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
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Batman'ın Beşiri ilçesinde bir kurt, Remzi Üleç'e ait ahıra girerek sürüye saldırdı. Bir koyun telef olurken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da bir ahıra giren kurt, sürüye saldırarak bir koyunu telef etti. Kurdun koyunu sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde dinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan Remzi Üleç'e ait ahırın bahçesine giren kurt, sürüye saldırdı.

1 KOYUN TELEF OLDU! O ANLAR KAMERALARDA

1 koyunu telef etti. Kurdun koyunu sürükleyerek götürdüğü anlar ise evin bahçesine yerleştirilen güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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