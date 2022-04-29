Kurt, 9 keçiyi telef etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde kurt, 9 keçiyi telef etti.
PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde kurt, 9 keçiyi telef etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Meşedibi köyünde meydana geldi. İbrahim Erol'a ait 9 keçiyi kurt telef etti. Gece saatlerinde ahıra giren kurdun saldırısı sonrası telef olan hayvanlar, gün aydınlanınca fark edildi.
İbrahim Erol mağdur olduğunu söyledi. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa