Kurt, 9 keçiyi telef etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurt, 9 keçiyi telef etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kurt, 9 keçiyi telef etti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kurt, 9 keçiyi telef etti.

PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde kurt, 9 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Meşedibi köyünde meydana geldi. İbrahim Erol'a ait 9 keçiyi kurt telef etti. Gece saatlerinde ahıra giren kurdun saldırısı sonrası telef olan hayvanlar, gün aydınlanınca fark edildi.

İbrahim Erol mağdur olduğunu söyledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Erol, Pütürge, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title