PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde kurt, 9 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Meşedibi köyünde meydana geldi. İbrahim Erol'a ait 9 keçiyi kurt telef etti. Gece saatlerinde ahıra giren kurdun saldırısı sonrası telef olan hayvanlar, gün aydınlanınca fark edildi.

İbrahim Erol mağdur olduğunu söyledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa