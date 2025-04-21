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Kurşunlu'da Tarihi Eser Operasyonu: 226 Sikke ve Minyatür Heykel Ele Geçirildi

Kurşunlu'da Tarihi Eser Operasyonu: 226 Sikke ve Minyatür Heykel Ele Geçirildi
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kurşunlu Mahallesi'nde durdurdukları araçta 226 tarihi sikke ve bir minyatür heykel ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kurşunlu'da tarihi eser operasyonu: 226 sikke ve minyatür heykel ele geçirildi

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan 06 FF plakalı araçta tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 226 adet sikke ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet minyatür heykel bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından mevcutlu olarak sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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