Pamukkale'de Aile Tartışması Evin Kurşunlanmasına Yol Açtı: Çocuk Yaralandı

Pamukkale ilçesinde aile içindeki tartışmanın ardından bir ev tüfekle kurşunlandı. Olay sırasında evin bahçesinde bulunan küçük çocuk elinden yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 3391 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içerisinde çıkan tartışmanın ardından bir ev tüfekle kurşunlandı. Kurşunlama sırasında evin bahçesinde bulunan küçük çocuk, elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ise polis ekiplerince olay yerinde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı