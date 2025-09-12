Haberler

Küre'de Devrilen Traktörün Sürücüsü 66 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Küre'de Devrilen Traktörün Sürücüsü 66 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde devrilen saman yüklü traktörün sürücüsü Dursun Arıcı, 66 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 8 Temmuz'da meydana geldi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde devrilen saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 66 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz'da Küre ilçesi Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Arıcı idaresindeki saman yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dursun Arıcı, 66 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı

Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.