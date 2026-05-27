Sultanbeyli'de kaçan boğa kuaför salonunu birbirine kattı

İstanbul Sultanbeyli'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda adeta terör estirdikten sonra bir kuaför salonunun camını kırarak içeri daldı. İş yerindekilerin panikle kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Tertip Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin elinden kurtularak kaçan kurbanlık boğa sokaklarda hızla koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında ilerleyen boğa, yol üzerindeki bir kuaför salonunun camına doğru yöneldi. Hızını alamayan kurbanlık boğa, kuaför salonunun dev camını kırarak içeri girdi. Camların tuzla buz olduğu o esnada içeride tıraş olan vatandaşlar ve dükkan çalışanları adeta neye uğradığını şaşırdı. Büyük panik yaşanan salondaki vatandaşlar, can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. İçeride bir süre gezinen ve dükkana hasar veren boğa, ekipler tarafından yakalandı.

Kurbanlık boğanın kuaför salonuna daldığı ve içerideki vatandaşların panik halinde kaçıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde koşarak gelen boğanın hızla camı kırıp içeri girdiği ve dükkan içerisindekilerin panikle kaçtığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
