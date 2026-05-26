Kurbanlık almaya giderken can verdi: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurbanlık almak için yola çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 oğlu yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine kurbanlık almaya giderken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, 2 oğlu ise yaralandı.

Kaza, Karacabey otobanı Yolağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Küçükoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Karacabey'e kurbanlık almak için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 oğlu ise hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayram öncesi yaşanan acı kaza aileyi yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
