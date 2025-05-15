Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri Artıyor
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Kuşadası'nda Jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğini denetleyerek hayvan hastalıklarının yayılmasını ve hırsızlıkları önlemeyi hedefliyor. 10 araç kontrol edildi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan hareketliliğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner ekipleri Yaylaköy Mahallesi'nde ortak denetim gerçekleştirdi.

Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve hayvan hırsızlıklarına karşı gerçekleştirilen denetimlerde, canlı hayvan taşıyan 10 araç durdurularak sorgulamaları yapıldı. Araçlardaki hayvanların kulak küpeleri ve taşıma evrakları titizlikle kontrol edildi. Jandarma ekipleri, yaklaşan bayram sürecinde vatandaşların sağlığını korumak ve hayvan refahını sağlamak adına denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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