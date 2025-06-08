Kurban Bayramı'nda 2 Bin 238 Trafik Kazası, 26 Ölü

Kurban Bayramı'nda 2 Bin 238 Trafik Kazası, 26 Ölü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. 2 bin 238 kaza sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 590 kişi yaralandı.

Bakan Yerlikaya: " Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'ndaki kazalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde ise 2 bin 238 trafik kazasının yaşandığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 590 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'nın 2'nci günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 143 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı. 26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

"1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi"

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin Kurban Bayramı'nda vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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