Haberler

Acilde güldüren anlar: "Amcamdan şikayetçi olup, tazminat davası açacağım"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 11 kişi hastaneye başvurdu. Amcasının bıçak darbesiyle eli kesilen Rıdvan Karakaya, yaşadıklarını esprili bir dille anlatarak 'amcamdan şikayetçi olup tazminat davası açacağını' söyledi.

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 11 kişi hastanelik oldu. Bıçak darbesiyle elinden yaralanan bir vatandaşın "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle elimi kestim. Buradan da emniyete gidip amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" diyerek yaşadıklarını gülerek anlatması tebessüm ettirdi.

Kent genelinde kılınan bayram namazının ardından önceden belirlenen alanlarda kurban kesim işlemleri başladı. Kesim telaşıyla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayramda da görünmez kazalar yaşandı. Kendi imkanlarıyla kurban kesmeye çalışırken ellerinden ve kollarından yaralanan ya da hayvanların boynuz ve tekme darbelerine maruz kalan vatandaşlar hastanelik oldu. Kurban kesimi sırasında yaralanan 11 kişi, Kocaeli Şehir Hastanesine başvurdu. Gerekli müdahaleleri yapılan vatandaşların birçoğu taburcu edildi.

"Amcamdan şikayetçi olup, tazminat davası açacağım"

Amcası kurbanı kestiği sırada elinden yaralanan Rıdvan Karakaya, hastanedeki tedavisinin ardından yaşadığı talihsizliği neşeli bir dille anlattı. Sargılı eliyle kameralara gülümseyerek konuşan Karakaya, "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım. Herkese hayırlı ve kazasız bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şaka yollu sitemle devam eden Karakaya'nın "Buradan da emniyete gideceğim, amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" sözleri çevredekileri güldürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz

Kılıçdaroğlu kameralar karşısında! Özgür Özel ile bayramlaşacak mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler