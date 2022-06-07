Lisede çekilen görüntü infial yarattı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciler disipline sevk edildi - Haberler

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Lisede çekilen görüntü infial yarattı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciler disipline sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede gençlerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynamasının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Okul yönetiminin acil olarak toplanmasının ardından 4 öğrenci disipline sevk edilirken, konuyla ilgili müfettiş görevlendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YÖNETİM ACİL OLARAK TOPLANDI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

OKUL HAKKINDA DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Antalya 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (7)

Doğrucu Davud:

Bütün bunların tek sebebi tek sorumlusu Dini Kuranı siyasete alet edenlerdir. Üç beş fazladan oy alıp iktidar olalım diye dini siyasete araç edenler bunun vebalini öderler.

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Cemile değirmen:

Çok çok yazık. Daha 5, 10 sene evvel batılının çizdiği bir karikatür için yüreğimiz yanıyordu şimdi kendi çocuklarımız Kuar’an ı Kerim’i tekmeliyor da sadece basit bir haber oluyor cehennem cennet bazıları için ne kadar basit inanç ne kadar ucuz müthiş üzüldüm.

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Sadettin Baran:

Eğitimin çocuklara verdiği Ahlakın yeterliliği ve sonuç

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