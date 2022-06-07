Lisede çekilen görüntü infial yarattı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciler disipline sevk edildi - Haberler

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YÖNETİM ACİL OLARAK TOPLANDI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

OKUL HAKKINDA DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa