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Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 41 Sürücüye 1 Milyon 600 Bin TL Ceza

Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 41 Sürücüye 1 Milyon 600 Bin TL Ceza
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Afyonkarahisar'da kent genelinde yapılan denetimlerde 8 bin 927 şahıs ve bin 475 araç sorgulandı. Kurallara uymayan 41 sürücüye yaklaşık 1 milyon 600 bin TL para cezası kesilirken, yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. 5 şahsa bıçak taşımaktan idari yaptırım uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, kurallara uymadıkları tespit edilen 41 araç sürücüsüne yaklaşık 1 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen çalışmalarda 8 bin 927 şahıs ile bin 475 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 28 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 5 peçete, 1,4 gram ve 2,6 gram uyuşturucu madde ile 5 bıçak ele geçirildi.

Bıçak taşıdığı tespit edilen 5 şahsa toplam 18 bin 525 TL idari yaptırım uygulandı. Denetimler çerçevesinde toplam 41 şahsa 543 bin 693 TL, 41 araca ise 1 milyon 143 bin 517 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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