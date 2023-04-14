Kural ihlali yaptı, kaza meydana geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kural ihlali yapan otomobil, önündeki araca çarptı. Hakimiyetini kaybeden sürücü köprünün bariyerlerine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Saltukova beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolunda hareket halinde olan sürücüsü henüz bilinmeyen 67 ZU 542 plakalı Opel marka otomobil, arkasından gelen 67 DC 553 plakalı Tofaş marka araç çarpınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Kural ihlalinden dolayı yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici ile yol kenarından kaldırıldı.

İddialara göre kazaya karışan sürücülerin yakınları arasında kaza sonrası kavga yaşandı. Ekipler her iki tarafa müdahale de bulunarak ayırdı. - ZONGULDAK