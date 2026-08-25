Bataklıktaki At Vinçle Kurtarıldı

Ardahan'da Kura Nehri'nde bataklığa saplanan at, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kura Nehri kıyısındaki bataklık alanda mahsur kalan bir at, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Çamurlu zemine saplanan atın kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamaması üzerine AFAD ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kura Nehri kıyısında otlatıldığı sırada bataklık alana giren at, kısa sürede çamura saplandı. Atın hareket etmekte zorlandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, önce bataklığın yapısını ve zeminin güvenliğini kontrol etti. Atın bulunduğu noktaya doğrudan müdahale edilmesinin riskli olması nedeniyle kurtarma çalışmasında vinç kullanılması kararlaştırıldı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan at, güvenli bölgeye taşındı. Kurtarma sırasında hayvanın daha fazla zarar görmemesi için ekipler kontrollü hareket etti.

Başarılı operasyonun ardından bataklıktan çıkarılan atın genel durumunun kontrol edildiği öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını yakından takip etti.

Ekiplerin müdahalesi sayesinde bataklıkta mahsur kalan at yeniden güvenli alana çıkarılırken, olay herhangi bir can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı