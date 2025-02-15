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Kumru'da Yangın: 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Kumru'da Yangın: 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Ordu'nun Kumru ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının, sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu meydana geldiği bildirildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Divanıtürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Kudus'a ait ahırda, yeni doğan buzağı üşümesin diye soba yakıldı. Gece saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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