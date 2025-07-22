Kumluca'da Yangın, Ekiplerin Hızlı Müdahalesi ile Kontrol Altına Alındı

Kumluca'da Yangın, Ekiplerin Hızlı Müdahalesi ile Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin olay yerine 7 dakikada ulaşmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarıyla başladı ve alevlerin çam ormanına sıçraması engellendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangına 7 dakikada ulaşan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Gücer mevkiinde saat 15.30'da çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin 177 yangın ihbar hattını araması üzerine ekipler harekete geçti. 7 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, makilik alanda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına 2 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edilirken, alevlerin çam ormanına sıçraması engellendi. Yangın, herhangi bir mal kaybı yaşanmadan söndürüldü.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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