Kumluca'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Meydan Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. hakimiyetindeki 46 BU 894 plakalı otomobil ile M.K.'nin kullandığı 07 BJN 534 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı. Yaralanan sürücü ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA