Kumluca'da Suç Örgütü Operasyonu: 4 Tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, suç ve suçluların önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, alacak-verecek meselesi nedeniyle bir ticari işletme sahibinden haksız tahsilat yapmak amacıyla tehditte bulunduğu ve B.B. liderliğinde hareket ettiği tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli makama sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı