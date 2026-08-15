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Kumluca'da Suç Örgütü Operasyonu: 4 Tutuklama

Kumluca'da Suç Örgütü Operasyonu: 4 Tutuklama
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, alacak-verecek meselesi bahanesiyle bir işletme sahibini tehdit edip haksız tahsilat yapmaya çalışan ve suç örgütü kurduğu belirlenen 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, suç ve suçluların önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, alacak-verecek meselesi nedeniyle bir ticari işletme sahibinden haksız tahsilat yapmak amacıyla tehditte bulunduğu ve B.B. liderliğinde hareket ettiği tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli makama sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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