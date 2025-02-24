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Kumluca'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kumluca'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat bulmak amacıyla düzenlediği operasyonda 5 tabanca, 12 av tüfeği ve yüzlerce mermi ele geçirdi. Yasa dışı silahlanmaya karşı mücadele devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri savcılık koordinesinde Kumluca ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 5 tabanca, 12 av tüfeği, 87 adet 9 mm tabanca mermisi, 183 adet av tüfeği fişeği ve 5 şarjör ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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