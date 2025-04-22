Kumluca'da Göçmen Kaçakçılığına Karışan Şahıs Tutuklandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçu dahil 4 farklı suçtan aranan A.K., yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçu dahil 4 farklı suçtan aranan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü adli kontrolle yargılamaları devam eden göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı suçu dahil 4 farklı suçtan yakalama kararı bulunan A.K. Kumluca ilçesinde tespit edildi. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalanıp gözaltına alınan A.K., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa