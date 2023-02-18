Kümese giren anne ayı ve yavrusu tavukları telef etti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kümese giren anne ve yavru ayı 9 cins tavuk ve 1 horozu telef etti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ikamet eden Ali Kuyumcu, geçtiğimiz haftasonu eşiyle birlikte Çamlıhemşin ilçesi Dereci köyündeki evlerine gitti. Hafta sonu evlerine çıkan çift her zaman kendileri gelince öten horozu duymayınca bir terslik olduğunu fark etti. Kuyumcu kümesin etrafına ördüğü tel örgülerin parçalandığını görerek içeriye girince de kötü manzarayla karşılaştı. 9 tavuğu ve 1 horozu parçalanmış halde gören Kuyumcu daha öncesinden taktırdığı kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu. 1 anne ayı ve yavrusunun kümese girerek yaklaşık 2 saat boyuncu durduğunu gören Kuyumcu, ayıların bir daha gelmemesi için statik voltajlı bir düzenek kurdu.

"İnsan gelse insanı da parçalayacak"

Ali Kuyumcu, köyde komşularından 7 kişinin de bu tür zararların olduğunu belirterek "Benim önceden yumurtalarım kayboluyordu. Bundan dolayı da kümese kamera koydum. Geçtiğimiz hafta pazar günü hanımla köye gittiğimiz zaman normalde horoz bizi tanıyıp ötüyordu ama ötmedi. Eşim horozun ötmediğini kontrol etmemi söyledi. Baktığım da kocaman bir delik, teli yırtıp geçiyorlar ve 9 tane tavuğumu ve 1 horozumu telef ediyor. Hangi hayvanın girdiğini düşünüyorum sonra arkadaşlarıma sorduğumda tilkidir diyorlar. Kameraya baktığımda ise 2 ayı girmiş ve yaklaşık 2 saat içeride kalmışlar. Mahallenin tam içi, yani insan gelse insanı da parçalayacak. Normalde ayılar bu kadar aşağıya inmiyordu. Savcı bir ağabeyimize sordum. Bu görüntüyle gidersem mağduriyetimizi gidereceğimizi söyledi. Benim tavuklarım cinstiler. Ortalama fiyatları 2 bin 500 civarlarındaydı. Sadece benim değil. 7 kişinin daha tavuklarını boğuyorlar. Bu olaylar 1 buçuk ay içerisinde oluyor. Ayılar tekrardan gelecek" şeklinde konuştu. - RİZE