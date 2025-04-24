Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Kumburgaz'da bir binanın duvarları yıkıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, can kaybı yaşanmadı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
"BİNALARIMIZ ESKİ"
Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, "1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.