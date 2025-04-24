İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Kumburgaz'da bir binanın duvarları yıkıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, can kaybı yaşanmadı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"BİNALARIMIZ ESKİ"

Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, "1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.

Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Dünyanın hiçbir yerinde her şeyi devletten bekleyen başka bir ülke yoktur. o binalari size devlet mi yaptı da yenilerken devletten bekliyorsunuz. eskimiş ise yönetim kurulu karar alacak yıkıp yeniden yapacaksiniz. gücünüz mü yetmiyor gücünüzün yettiği yere taşınacaksınız. Yada devlete borçlanacaksınız. Yok öyle armut piş ağzıma düş. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var devletin kasasında

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.