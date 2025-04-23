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Kumburgaz'da Depremin Yıkıcı Anı Kamerada

Kumburgaz'da Depremin Yıkıcı Anı Kamerada
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İstanbul Silivri açıklarındaki 6.2 şiddetindeki depremin ardından Kumburgaz'da bir binanın duvarları yıkıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binanın duvarlarının yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, " 1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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