Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Kum Yüklü Traktör Kahta'da Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Kum Yüklü Traktör Kahta'da Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kum yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kum yüklü traktör kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdem (38) yönetimindeki 02 KS 709 plakalı kum yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Erdem, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title