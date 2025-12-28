Haberler

Kulu Emniyetinden yılbaşı öncesi denetimler

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 124 şahıs sorgulandı ve bir hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19.00-21.00 saatleri arasında Ankara Caddesi, Atatürk Caddesi, Ahmet Baran Caddesi ve Cafer Baran Caddesi üzerinde "Yılbaşı tedbirleri, huzur ve güven uygulaması" yapıldı. Ekiplerin denetimlerinde 7 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Uygulama sırasında toplam 124 şahsın sorgusu yapılırken, Kulu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranan R.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulamalarının ilçede aralıksız devam edeceği bildirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
