Kulu Emniyetinden yılbaşı öncesi denetimler

Konya'nın Kulu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19.00-21.00 saatleri arasında Ankara Caddesi, Atatürk Caddesi, Ahmet Baran Caddesi ve Cafer Baran Caddesi üzerinde "Yılbaşı tedbirleri, huzur ve güven uygulaması" yapıldı. Ekiplerin denetimlerinde 7 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Uygulama sırasında toplam 124 şahsın sorgusu yapılırken, Kulu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranan R.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulamalarının ilçede aralıksız devam edeceği bildirildi. - KONYA