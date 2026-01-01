Haberler

Kulu'da denetimlerde 990 kişi tek tek kontrol edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde toplam 990 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gece boyunda uygulama yapıldı. Denetimler; ilçenin işlek noktalarından olan Atatürk Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Konya-Ankara Kara yolu giriş ve çıkış noktaları ile akşam saatlerinde faaliyette bulunan kafeteryalarda yoğunlaştırıldı. Uygulamalarda, trafik ve asayiş yönünden kontroller sağlanırken, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından toplam 990 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat da, tedbirlerde görev alan güvenlik personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, uygulama noktasından geçen sürücü ve yolcularla sohbet etti. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KONYA

