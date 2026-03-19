Kulu'da bayram trafiği yoğunluğu
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla artan araç trafiği, ilçede zaman zaman aksamalara neden oldu. Sürücüler uyarıldı ve kazalar yaşandı.
Bayram nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, ilçe merkezinde trafiği zaman zaman aksattı. Yetkililer, bayram süresince artan araç sayısına dikkat çekerek sürücülere hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Öte yandan, artan trafik yoğunluğu ve yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kaza da meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. - KONYA