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Kulu'da Kamyonet-Minibüs Çarpıştı: Yaralı Yok

Kulu'da Kamyonet-Minibüs Çarpıştı: Yaralı Yok
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Konya’nın Kulu ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Günahkar Yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan ev eşyası yüklü 34 VA 6088 plakalı kamyonet, kavşakta S.Ö. idaresindeki 42 EH 021 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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