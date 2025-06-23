Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
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Samsun'da düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar konseri sırasında meydana gelen bıçaklı kavgada 21 yaşındaki bir genç yaralandı.

Samsun'da düzenlenen "Kültür Yolu Festivali"nde sahne alan Ebru Yaşar'ın konseri sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen "Kültür Yolu Festivali" kapsamında sanatçı Ebru Yaşar müzikseverlerle buluştu.

KONSER ÇIKIŞINDA KAN AKTI

Konserin dağılımı sırasından iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, G.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.K.K. (21) sol baldırından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipbi sevk edildi.

Polis kavgaya müdahale ederek büyümeden önlerken, bıçaklı saldırıda yaralanan E.K.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan G.Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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