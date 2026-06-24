Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kulp ilçesi Ağaçkorur Mahallesi'nde dün hayvanlarını otlatmaya götüren Kadri Zengin'den (76) haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu gece saatlerinde Zengin'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı