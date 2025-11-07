Haberler

Kullandığı tırın dorsesinde 11 kaçak göçmen bulunan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde dorsesinde 11 kaçak göçmen taşıyan tır sürücüsü B.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dorsesinde 11 kaçak göçmen taşıyan tır sürücüsü B.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün polis ekipleri, ilçe merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde durdurdukları 77 RK 934 plakalı tırın dorsesinde 11 kaçak göçmen yakaladı. Tır sürücüsü Azerbaycan uyruklu B.H. gözaltına alınırken yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü B.H. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
