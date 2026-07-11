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Kula'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kula'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 604 içimlik sentetik kannabinoid, metamfetamin ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 604 içimlik sentetik kannabinoid, metamfetamin ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00 sıralarında B.G. ve S.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, kullandıkları araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 604 içimlik A4 bonzai (sentetik kannabinoid), 0,74 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 adet bong ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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