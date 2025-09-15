Kula'da Seyir Halindeyken Tarlaya Uçan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Ters dönen araçtan sürücü ve torunu hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kula Devlet Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akile G. (59) idaresindeki 45 ANJ 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Akile G. ile yanında yolcu olarak bulunan torunu Orhan K. (5) hafif yaralandı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve torununa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri vasıtasıyla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA