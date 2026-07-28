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Kula'da otomobil-motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kula'da otomobil-motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Tapduk Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüstem Ay yönetimindeki 45 ALG 190 plakalı motosiklet ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden çıkış yapan İsmail Sünbül idaresindeki 35 BGH 928 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rüstem Ay ile yanındaki Tayfun Uçar yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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