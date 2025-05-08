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Kula'da Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Kula'da Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Manisa'nın Kula ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Katılımcılar, alkollü araç kullanmanın zararlarını deneyimleyerek öğrendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula ilçe jandarma komutanlığı trafik ekipleri ilçenin kent meydanına kurulan İl Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemi öğrenci ve vatandaşlara anlatıldı.

Kula'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlçe trafiğinin yoğun olduğu noktalarda vatandaşlara bilgilendirmede bulunan ekipler, bilgilendirici broşür dağıtarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçenin kent meydanına İl Emniyet Müdürlüğü'nün simülasyon aracı kuruldu.

Hem vatandaşlara, hem de öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatmak için kurulan simülasyon aracına bindirilen öğrenci ve vatandaşlara, olabilecek bir kaza anında araç içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklar gösterildi. Simülasyon aracına binen bazı vatandaşlar, emniyet kemerinin takılı olmasının ne kadar önemli olduğunu ve ters dönen araçta hayat kurtardığını deneyimledi. Emniyet kemerinin önemini anlatan trafik ekipleri, ayrıca vatandaş ve öğrencilere alkol gözlüğü taktırarak, alkollü bir kişinin çevreyi nasıl gördüğü ve nasıl araç kullandığını anlatarak alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca Katılımcılar, promil gözlüğü kullanılarak düzenlenen parkurda ise alkolün koordinasyon üzerindeki etkisini deneyimledi. Öğrencilerden düz bir şekilde yürümeleri ve topa şut atmaları istenirken, alkol etkisini simüle eden gözlüklerle bunu gerçekleştirmekte zorlandılar. Bu uygulama sayesinde gençler, alkollü araç kullanmanın tehlikelerini somut olarak deneyimledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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