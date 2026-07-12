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Manisa'da kamyonet tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa'da kamyonet tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin tıra adeta ok gibi saplandığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında D-300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Bülent K. (25) yönetimindeki 45 BBA 857 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Eser M. (29) idaresindeki 06 CIH 175 plakalı tıra

arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Bülent K. hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Fatih E. (18) araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Fatih E., ağır yaralı olarak ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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