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Manisa'da yaralı genç hayat mücadelesini kaybetti

Manisa'da yaralı genç hayat mücadelesini kaybetti
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Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Fatih Ersöz, hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir istikametinden Uşak yönüne seyir halinde olan Eser M. (29) yönetimindeki 06 CIH 175 plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen Bülent K. (25) idaresindeki 45 BBA 857 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Bülent K. hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Fatih Ersöz (18) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ersöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından durumu ağır olan genç, ileri tetkik ve tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Fatih Ersöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Henüz 18 yaşında hayatını kaybeden Fatih Ersöz'ün vefat haberi, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, genç yaşta gelen acı ölüm Kula ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Fatih Ersöz'ün cenazesinin, ikindi namazını müteakip Güvercinlik Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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