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Samsun'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

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Samsun’un Atakum ilçesinde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki B.G., bıçakla sağ dizinden yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki B.G., bıçakla sağ dizinden yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Halenur Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. ile E.Ç., arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B., E.Ç.'yi bıçakla sağ dizinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan B.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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