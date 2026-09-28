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Kudüs Valiliği, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'daki dansını statüko ihlali saydı

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Kudüs Valiliği, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Sukot Bayramı'nda Mescid-i Aksa avlularında yerleşimcilerle dansını statüko ihlali saydı. Valiliğe göre sabahtan bu yana yaklaşık bin 271 yerleşimci külliyeye girdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Yahudilerin Sukot Bayramı'nın üçüncü gününde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın avlularına giren yerleşimcilerle dans ettiği görüntüler tepki çekerken, Kudüs Valiliği yaşananları kutsal mekandaki statükoya yönelik yeni bir ihlal olarak nitelendirdi.

İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri sürerken, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in provokatif eylemleri de devam ediyor. Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun koruması altında bir kez daha Mescid-i Aksa'ya girdi. Yahudilerin Sukot Bayramı'nın üçüncü gününde Mescid-i Aksa'nın avlularına giren yerleşimcilerle dans eden Ben-Gvir'in görüntüleri büyük tepki topladı.

"Sabahtan bu yana yaklaşık bin 271 yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi"

Kudüs Valiliği, söz konusu görüntülerin Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükonun yeni bir ihlali olduğunu belirtti. Valilik, Ben-Gvir'in yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına öncülük ettiğini açıkladı.

Valiliğin verilerine göre, sabahtan bu yana yaklaşık bin 271 yerleşimci Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girdi. Baskınlar sırasında külliyenin doğu bölümünde Yahudiliğe ait dini ritüeller gerçekleştirildiği, toplu secde edildiği, yüzüstü yatıldığı, dini ilahiler söylendiği ve dans edildiği belirtildi.

Yaşananların yalnızca ibadetle sınırlı kalmadığını aktaran Valilik, Mescid-i Aksa içinde dini ritüellerin aleni şekilde gerçekleştirilmesinde artış yaşandığını aktardı. Açıklamada, bu uygulamalara izin verilmesi ve yerleşimcilere güvenlik koruması sağlanmasının yanı sıra Müslümanlara yönelik kısıtlamaların artırılmasının, Mescid-i Aksa'da zamansal ve mekansal bölünme oluşturma girişimine işaret ettiğini savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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