- Kudüs'te boş araziye roket düştü

KUDÜS - İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Kudüs'te boş araziye roket düştü.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 3'üncü gününde devam ediyor. Kudüs'ün güneyindeki Beitar İllit ve Battir yerleşim bölgelerine roket düştü. Roketlerin boş arazilere düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.